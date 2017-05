IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA É RECEPCIONADA COM FESTA EM PARINTINS

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, chegou à Parintins (360km de Manaus) hoje, às 17hs, e foi recepcionada com festa por fieis católicos no cais do porto. Por volta das 19hs, os fieis saíram em carreata pelas principais ruas da cidade até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, onde aconteceu uma celebração eucarística.

Com orações, cantos e louvores, os devotos da virgem de Fátima exaltaram a alegria de ter a presença de uma das três imagens que foram exclusivamente confeccionadas para a comemoração dos 100 anos da aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos (Francisco Marto, Jacinta Marti e Lúcia dos Santos), na cidade de Fátima em Portugal.

A réplica peregrina permanece em Parintins até o próximo sábado, 13, dia na qual um grupo de fiéis se reúne na Igreja de São José Operário todos os meses para rezar e pedir a intercessão de Nossa Senhora de Fátima sobre as súplicas comunitárias e pessoais.

O artista e devoto de Nossa Senhora de Fátima, Juarez Lima, afirma que o momento é único na vida dele. “Quando se acredita na intercessão de Fátima, um momento como esse torna-se inexplicável, porque realmente é a presença da Mãe em nosso meio, basta acreditar”.

Durante a estada no município a imagem irá passar por várias igrejas da cidade, e no dia 14, será reconduzida à Arquidiocese do Rio de Janeiro por uma equipe de leigos que a Diocese local que está responsável pela peregrinação da imagem em território Parintinense.

Por: Arcenildo Souza

Jornal Gazeta Parintins

