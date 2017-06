Hospital Jofre Cohen volta a atender casos de emergência

A emergência está funcionando na parte da frente da unidade de saúde (foto:Marcio Costa)

A direção do Hospital Regional Jofre Cohen informa à população de Parintins que foram retomados os atendimentos de emergência na unidade de saúde. A área destinada a emergência ainda passa por reformas e um outro local foi organizado para receber os pacientes 24 horas por dia. A recepção está ocorrendo na parte da frente da unidade de saúde.

Segundo o diretor Josimar Marinho, antes do festival será inaugurada a nova emergência do Jofre Cohen totalmente humanizada com climatização, melhor atendimento e estacionamento. De acordo com ele, o prefeito Bi Garcia determinou que obra não fosse acelerada de forma que pudesse prejudicar a qualidade do trabalho voltado à população.

Josimar Marinho afirma ainda que desde o início do ano, a administração municipal tem feito o possível para fazer do Jofre Cohen novamente uma referência municipal com melhor tratamento da população e melhores condições de trabalho para seus profissionais.

Entre os exemplos está a pintura completa do hospital, reforma no telhado e forro, limpeza de toda área externa, além da colocação em funcionamento de vários equipamentos importantes como os aparelhos de mamografia, raio x, ultrassom, eletrocardiograma entre outros.

A meta é que em curto espaço de tempo o hospital Jofre Cohen esteja em condições de receber as jornadas cirúrgicas, marca das administrações do prefeito Bi.

