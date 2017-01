Homossexual é assassinado com 13 facadas em Parintins

Com treze facadas na cabeça e toráx o homossexual Luiz Eduardo Ferreira dos Santos, 34, conhecido popularmente como “Paula Fernandes” foi encontrado por populares jogado atrás da escultura de uma onça em uma praça localizada na esquina da Rua Paraíba com a Rio Branco.

Luiz Eduardo morava com a família na rua Tapajós, Bairro São Francisco. Sobre o crime, familiares disseram não sabem e nem desconfiam do motivo que levou “alguém” a fazer tamanha crueldade com o familiar.

De acordo com informações dada pela Polícia Militar, “o corpo foi encontrado por populares na madrugada desta sexta-feira, 20, na conhecida Praça da Onça e levado ao IML da cidade pela ambulância do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil já iniciou as investigações e está colhendo imagens dos estabelecimentos comerciais próximos ao local do crime para chegar ao autor do crime.

Esse é o terceiro assassinato registrado em menos de um mês na cidade, já que a Polícia Civil também trabalha na hipótese do agricultor Gilson Paixão de Souza, 52, encontrado morto próximo ao Clube de Campo AABB também tenha sido assassinado.

Os assassinatos no início do ano estão preocupando as autoridades policiais da Ilha, tendo em vista que no ano de 2016 houve mais de trinta assassinatos registrados, dobrando os números de anos anteriores.

Kedson Silva/JI

