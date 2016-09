Com três jogos e três vitórias, a equipe parintinense de handebol infantil masculino da Escola São José Operário, representante do Amazonas nos Jogos Escolares da Juventude, conseguiu vaga para as semifinais com um grande desempenho coletivo dentro de quadra.

As informações da delegação amazonense foram dadas, via whatSApp, pelo treinador do time, Márcio Santos, conhecido ‘Márcio Cabeludo’. De acordo com ele, “a equipe está com um rendimento muito bom jogando coletivamente, com isso estamos conseguindo resultados positivos. O trabalho feito junto com a experiência do professor Mauro Mendes, além da dedicação dos meninos dentro de quadra”.

O treinador comentou que “se vê uma equipe diferente da disputa anterior, realmente focada na busca do título. Estamos conseguindo fazer grandes jogos e conquistando importantes resultados para se manter na competição e lutar pelo título inédito”.

Resultados

No primeiro jogo, que aconteceu no domingo, 25, a equipe amazonense venceu Rondônia pelo placar de 29 a 21. Na segunda-feira, 26, os talentos parintinenses derrotaram o time da Bahia por 31 a 11. Na manhã de terça-feira, 27, os alunos da Escola São José Operário conseguiram classificação para a semifinal ao vencer o selecionado de Tocantins por 21 a 18.

Histórico

A equipe infantil da Escola São José Operário é tricampeão dos Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s) e disputa os Jogos Nacionais pelo terceiro ano consecutivo. Na competição passada, o selecionado parintinense conquistou a medalha de bronze e em 2016 luta pela conquista da medalha de ouro.

Os Jogos Escolares da Juventude João Pessoa-PB 2016 serão realizados até quinta-feira, 29.

Kedson Silva/JI