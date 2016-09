Os atletas de handebol infantil masculino da Escola Estadual São José Operário, que representaram o Amazonas nos Jogos Escolares da Juventude, em João Pessoa-PB, conquistou pela segunda vez consecutiva a medalha de bronze dos Jogos da Juventude e manteve-se como terceira melhor equipe do País na categoria.

A terceira colocação no campeonato estudantil que reúne os melhores atletas/estudantes de todo o Brasil foi conquistada após a vitória sobre Sergipe pelo placar de 24 a 20 na tarde de quinta-feira, 29.

Um dos destaques do time, Rian Kaik, frisa que “demos tudo de nós, buscávamos a medalha de ouro, mas infelizmente não deu. Mesmo assim, somos vitoriosos e representamos bem a nossa cidade e o nosso Estado, conquistando a medalha de bronze, ficando entre as três melhores equipes estudantis de handebol masculino do Brasil”.

De acordo com o treinador Márcio Cabeludo, “essa medalha significa muito para todos nós que participamos dessa competição. Estamos muito felizes e estamos de cabeça erguida por termos cumprido essa missão. Não foi fácil, sabemos que tínhamos um time para ser campeão, mas na semifinal nada estava dando certo, mas o esporte é assim”.

O treinador diz ainda que “agora é voltar e continuar o trabalho, sendo que em novembro vamos voltar a João Pessoa-PB, dessa vez com a equipe juvenil de handebol masculino da Escola Senador João Bosco”.

Os medalhistas de bronze desembarcam na Ilha no domingo, 2 de outubro.

As medalhas de bronze dos Jogos da Juventude foram conquistadas pelos atletas Antônio Teixeira, Cauã Barbosa, Carlos Henrique Hipólito, Davi Antônio Malcher, Gustavo Angelus Marques, Marlon Brandão, Patrick Sarrazin, Patrick Souza, Rian Kayke de Souza, Vinícius Martins, Matheus Matos e Matias Rodrigues, ao comando do treinador Márcio Santos e do professor Mauro Mendes, membros da comissão técnica.

Kedson Silva/JI