Guerrero é o craque do Carioca e dispara: “Tem que ter colhão pra jogar no Fla”

Muito além da camisa 9. Na noite desta segunda-feira, Guerrero foi coroado na cerimônia de premiação do Campeonato Carioca 2017.

O atacante do Flamengo recebeu o prêmio de craque da competição e ainda deixou o evento com mais dois troféus: artilheiro do estadual e integrante da seleção do campeonato. Em seu discurso, afirmou que não é qualquer um que pode jogar no Rubro-Negro.

– Me sinto privilegiado por ser escolhido o craque do campeoanto. Na verdade eu agradeço aos meus companheiros. Se não fosse por eles, eu não ganharia. Eles me fizeram chegar até aqui, mas para mim o mais importante foi ter conquistado o título. Qualquer um quer jogar no Flamengo. Como se diz, tem quer colhão para jogar no Flamengo. Todos os meus companheiros são privilegiados para jogar em um grande clube – disse o peruano ao receber o prêmio de melhor jogador da competição.

Além de Guerrero, Réver, Trauco e Diego foram os outros flamenguistas na seleção do campeonato. A revelação do Campeonato Carioca foi o volante Wendel, de 19 anos e revelado pelo Fluminense. O companheiro de Orejuela e Sornoza no meio tricolor na final do último domingo completou os sete representantes do Flu – junto com Lucas, Henrique, Sornoza, Richarlison, Wellington Silva e Abel Braga.

– Aconteceu tudo muito rápido. Outro dia eu estava na base e agora já estou sendo premiado. Lutei muito por isso. (…) Espero repetir a dose no Campeonato Brasileiro – contou a jovem revelação do Fluminense.

Além dos jogadores da dupla finalista, o Vasco também teve dois jogadores na seleção: o goleiro Martín Silva e o volante Douglas. Cada atleta da seleção do campeonato recebeu R$ 10 mil como premiação. Guerrero ainda levou mais R$ 15 mil por ser o artilheiro.

Apesar da premiação, quem roubou a cena mesmo foi Rodinei. O lateral-direito que marcou o segundo do Flamengo na tarde do último domingo foi convidado a subir no palco por Marcelo Marrom. No palco, o camisa 2 rubro-negro cantou parte da música “É o amor”, de Zezé de Camargo e Luciano

Árbitro da final se explica sobre gestos no gol do Flamengo

Antes da festa, Wagner do Nascimento Magalhães – escolhido como o melhor árbitro do Campeonato e juiz da final – explicou o que aconteceu no lance do primeiro gol do Flamengo no Fla-Flu. Tricolores o acusam de ter comemorado o gol.

– A gente procura fazer o melhor trabalho possível no campo de jogo e fica chateado pelo que falaram, de uma comemoração no gol. Jamais houve isso, estamos ali para fazer um trabalho de excelência e não houve comemoração nenhuma. Considero minha atuação muito boa na partida de ontem (domingo), e a comissão também gostou. Eu trabalho com apito. Inclusive, no gol do Fluminense eu também ameaço botar o apito na boca. É a mesma coisa, só que o apito estava na mão, nada de comemoração.

Confira a seleção do Campeonato Carioca

Martín Silva (Vasco); Lucas (Fluminense), Réver (Flamengo), Henrique (Fluminense) e Trauco (Flamengo); Douglas (Vasco), Sornoza (Fluminense) e Diego (Flamengo); Richarlison (Fluminense), Wellington Silva (Fluminense) e Guerrero (Flamengo)

Craque: Guerrero

Revelação: Wendel

Seleção do Campeonato Carioca 2017 (Foto: André Durão / GloboEsporte.com)

G-1/RJ

Por Bruno Giufrida, Caio Blois e Thiago Lima, Rio de Janeiro

