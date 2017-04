Guerra no Face: Sinésio faz desabafo sobre “caso Patixa Teló”

O deputado estadual Sinésio Campos (PT) recorreu aos arquivos da Assembleia Legislativa (ALE-AM) para publicar no Facebook vídeo de seu pronunciamento do dia 19.

A intenção dele é provar que não pediu que fosse comparado com Patixa Teló, folclórica figura das ruas de Manaus e da internet, que grava vídeos para mandar recados para fãs e desafetos do momento.

Sinésio se refere a um vídeo de Patixa que viralizou nas redes sociais com uma mensagem abusada e deselegante ao deputado. Ele atribui a polêmica ao incentivo de pessoas de “má índole”.

Leia abaixo o post de Sinésio:

Sinésio Campos

Infelizmente existem pessoas de má índole, que ao invés de chamar a atenção do povo com trabalho e dignidade, preferem tentar manchar, enxovalhar, rebaixar a imagem das pessoas. Há tempos já venho sofrendo esses ataques cibernéticos nas redes sociais. Por que será?

Essa semana mesmo viralizou nas redes sociais que eu usei a tribuna da Assembleia Legislativa, para pedir que não me comparem com uma pessoa tão querida pelo povo Amazônida. Posto aqui meu pronunciamento oficial do dia 19 de abril e, peço que me digam onde falei que não queria comparação? Onde agi com preconceito? Pelo inverso, repito aqui que, TODA FORMA DE PRECONCEITO EU SOU CONTRÁRIO. Amigos, assim como todo ser humano, também tenho família, esposa, filhas, netos, ou seja, pessoas que amo e que sabem da minha índole e caráter.

Mas, o que me conforta é que Deus é justo e não dorme, tudo vê!! Repito, vamos parar de desqualificar a pessoa humana, todos merecemos respeito.

Deixo aqui meu desabafo! Uma boa tarde a todos.

bncamazonia.com.br

Fotos: Reprodução/Internet

Comentários

comentários