Greve geral é alerta para o país

A primeira greve geral convocada no país depois de 21 anos – a última nestas proporções foi em 1996 – é um alerta de preocupação. A paralisação marcada para esta sexta-feira (28) conta com a adesão de mais de uma dezena de categorias, incluindo médicos, professores e agentes de segurança, e com o apoio de instituições como o segmento superior da Igreja Católica e o Tribunal Regional do Trabalho, como o JB publicou nesta quarta-feira (26).

O ato também conta com a adesão de todos os segmentos que pode se considerar da classe média do país.

Com o poder desmoralizado em função dos processos da Lava Jato, dos escândalos envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral, da falência dos estados – sobretudo Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul – o que pode acontecer, ninguém sabe.

Se forem rejeitados os projetos que economistas e ministros da área econômica alertam que são a salvação do país – levando-se em consideração também o nível de oposição que eles já enfrentam – qual será o plano B?

