Gleba Vila Amazônia: Mesmo abandonada, projeto será festejado

Mesmo com a situação de abandono, sem estradas esburacadas, sem recursos e sem assistência técnica, o projeto de Assentamento da Gleba de Vila Amazônia que esse ano completará 30 anos de fundação, será comemorado na região pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. A informação é do coordenador do projeto, Raimundo Rocha após visita a superintendência do órgão na Capital.

De acordo com Raimundo Rocha (foto), “esse ano, o assentamento implantado pelo Governo Federal vai completar 30 anos de sua existência, e nesse sentido, INCRA tem o interesse de fazer algumas ações junto ao projeto, dentre eles acelerar o processo de emancipação da vistoria feita em 80 lotes de terras no mês passado, em que eles estiveram aqui e classificaram os lotes para que o produtor receba na sua própria casa, o título definitivo”.

Quanto ao abandono do órgão, Raimundo diz que realmente há uma preocupação quanto à ausência do INCRA na região, mas estamos na luta por melhorias.

Ainda sobre a visita do setor no mês passado, “hoje, temos uma preocupação, porque dos 80 vistoriados e classificados para a entrega do título, somente 52 pessoas estavam em seus lotes e mais de 20 não estavam em seus assentamentos”.

Outra preocupação é com relação à área da comunidade da região da Valéria. “Estamos solicitando através de documentos ao INCRA para ele pedir ao IBGE, a redefinição dos limites da área na região da Valéria, porque tem muitas áreas que foram medidas e demarcadas que na hora de fazer o Cadastramento Ambiental Rural, CAR, eles aparecem pertencentes ao Estado do Pará. Então os satélites não estão fazendo a leitura correta”.

Rocha ainda comunica que no dia 15 estará se reunindo com os moradores da comunidade da região do Tracajá e no dia 22 com os assentados da região do Mamuru para dar informações de interesse dos assentados com relação à produção agrícola, junto com representantes da Secretaria de Produção e do IDAM, além do gerente do Banco da Amazônia.

Kedson Silva/JI

Comentários

comentários