Gestora do Suzana lança ‘acordo’ entre Escola, Comunidade e Prefeitura em prol ao Complexo Benedito Azêdo

Com a proposta de conscientizar os moradores das proximidades do Complexo de Esporte, Lazer e Cultura Benedito Azêdo, conhecida ‘Praça do Suzana’, assim como sensibilizar a Prefeitura a iniciar as reformas na Praça, anunciadas pelo prefeito Bi Garcia, alunos e professores da Escola Suzana de Jesus Azêdo deram início nesta segunda-feira, 22, ao projeto “Guardiões da Praça”

A Praça que Temos e a Praça que Queremos”. O início da ação foi marcado por um abraço simbólico no entorno da praça, formado por alunos e professores da escola, em alusão ao Dia do Abraço. O projeto desenvolvido pela escola está inserida no Concurso da Coordenadoria Geral da União, CGU, que tem o tema: ‘Toda hora é hora de Cidadania. Conscientização De acordo com a gestora Francimary Macedo, “demos esse primeiro passo, objetivando conscientizar alunos, professores e a comunidade próximas a praça sobre a importância do funcionamento e preservação desse patrimônio público, firmando um ‘acordo’ entre a Escola, a Comunidade e a Prefeitura”.

Ela acrescenta que “a partir de agora, vamos cuidar para que essa praça depois de reformada, não volte a ser depredada. Por isso, estamos lançando a proposta do Suzana de sensibilizar a Prefeitura, para que faça a reforma da praça o mais rápido possível e ao mesmo tempo assumir o compromisso de sermos os ‘Guardiões da Praça'”. A Gestora acredita que “essa praça será brevemente reformada pela Prefeitura Municipal e caberá a nós atuarmos na conscientização da comunidade quanto à preservação da mesma, a fim de garantirmos que ela seja utilizada como espaço de socialização de saberes e cultura”.

O Complexo Benedito Azêdo O espaço público foi reinaugurado em 2009 na gestão do então prefeito Bi Garcia, com espaço equipado com área de lazer, quadra poliesportiva, palco para show, parque infantil, lanchonetes e sinal gratuito de internet.

A Praça que leva o nome do ex-prefeito de Parintins Benedito Azêdo foi abandonada nos últimos três anos da administração do prefeito Alexandre da Carbrás.

Kedson Silva/JI

