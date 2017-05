Garantido recebeu visita de Nossa Senhora de Fátima, a Santa peregrina do Mundo

A passagem de Nossa Senhora de Fátima pela Cidade Garantido nesta quarta-feira, 10 de maio, foi marcada por momentos de orações, reflexão, fé e devoção de toda a diretoria, artistas e demais operários da arte que trabalham na execução do projeto de arena “Magia e Fascínio no Coração da Amazônia”.

A imagem peregrina, vinda de Portugal, percorrendo todo o Brasil, chegou pela manhã no curral Lindolfo Monteverde onde ficou exposta para visitação ao público até às 18h.

De acordo com a integrante da missão de Nossa Senhora de Fátima em Parintins, Telma Feijó, das treze imagens da Santa existentes em Portugal e que percorrem o mundo, duas vieram para o Brasil, sendo que uma está em Parintins para trazer as bênçãos ao povo parintinense, e de modo especial, para todos os trabalhadores do Garantido.

Telma Feijó explicou que a peregrinação da Santa no Brasil faz parte do Centenário da primeira aparição da Santa na cidade de Fátima, em Portugal. Telma ressaltou que apesar das dificuldades para trazer a Santa até Parintins a presença da “peregrina do mundo” na cidade é uma bênção para todos.

“É uma graça de Deus para nós, é um sonho que se realiza em ter Nossa Senhora de Fátima em Parintins. Ela veio aqui para abençoar todos os trabalhadores do Garantido. Isso é gratificante”, disse.

Para o vice-presidente do Garantido, Fábio Cardoso, todos os segmentos do bumbá foram abençoados com a visita de duas Santas em dias consecutivos: Nossa Senhora do Carmo na terça-feira e Nossa Senhora de Fátima na quarta-feira.

Para o dirigente do vermelho e branco nada mais salutar que ter esse momento de devoção, uma vez que o Garantido é o boi da religiosidade, sentimento demonstrado nas toadas e nas apresentações do bumbá.

“Receber Nossa Senhora de Fátima justamente nessa data tão emblemática que é o centenário de sua aparição, vinda diretamente de Portugal, é um momento de muita emoção. Isso significa proteção e bênçãos para um ano de muitas vitórias”, disse.

Em Parintins um grupo de católicos dedica parte de seu tempo para a devoção a Nossa Senhora de Fátima, onde se reúne todos os dias 13 de cada mês, sempre ao meio dia, para a reza do terço em homenagem a santa.

Nossa Senhora de Fátima fica em Parintins até o dia 16 de maio, se despedindo com uma santa missa na catedral de Nossa Senhora do Carmo.

Marcondes Maciel | Assessoria Garantido

