Garantido realizou ensaio show para ajustes técnicos no bumbódromo

A arena do bumbódromo avermelhou na noite desta sexta-feira, 23, com o ensaio técnico do Boi Bumbá Garantido. A preparação para os três dias do Festival Folclórico de Parintins 2017 chega à reta final e a Comissão de Artes do vermelho declara que o bumbá está pronto para a disputa.

Serão realizadas três simulações. Segundo o diretor de arena e membro da Comissão de Artes, Edwan Oliveira, os últimos ajustes são feitos neste momento de preparação.

“O intuito é afinar cada vez mais o projeto para as três noites de festival. Nesse parâmetro é muito importante a questão do posicionamento dos grupos de dança, a questão do tempo de apresentação. O objetivo é afinar o conjunto folclórico”, disse.

A apresentação no bumbodromo contou com trio elétrico, uma vez que o local ainda passa por reformas. Mesmo com som improvisado, a batucada mostrou afinação e sua tradicional cadência.

“Nos sentimos confortáveis e seguros do que nós vamos fazer. A condução da batucada está tranquila”, revelou o peara da batucada, Marcelo Bilela.

Garantido volta ao bumbódromo para ensaios técnicos neste sábado e domingo (24 e 25) com todos os grupos e itens individuais.

Ainda na noite deste sábado, a diretoria do bumbá e a família Monteverde, fundadora do boi, também conduz o Garantido pelas ruas da cidade, mantendo a promessa a São João Batista.

Moradores do reduto vermelho enfeitam casas e prepararam fogueiras para receber o boi de Lindolfo.

Texto: Eldiney Alcântara – Fotos: Paulo Sicsu | Assessoria Garantido

