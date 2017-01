Garantido realiza pagamentos de artistas desde quinta-feira

Mais de 200 trabalhadores de galpão, entre artistas de alegorias, tuxauas e tribos e do Boi-Bumbá Garantido estão recebendo desde quinta-feira, 26, a segunda parcela dos contratos trabalhistas referentes ao ano de 2016.

O vice-presidente, Fábio Cardoso, destaca que “estamos quitando os compromissos firmados em contratos juntos aos artistas do Boi Garantido referente ao ano passado. Vamos começar com os artistas de alegorias, depois tribos e em seguida os setores do boi”.

Segundo o Vice-Presidente, “gostaríamos de ter quitado esses contratos ano passado, mas todo mundo viu que foi um ano tumultuado e difícil. Esse ano, recebemos o dinheiro de um novo patrocinador do festival, a REDE, e estamos honrando nosso compromisso junto aos artistas”.

Cardoso acrescenta que “era um objetivo nosso tanto da administração, quanto do financeiro, que assim que entrasse dinheiro iriamos iniciar os pagamentos e é o que estamos fazendo”.

Fábio informa que os demais setores do Boi com coração na testa, em um curto espaço de tempo também receberão o pagamento de seus contratos, para assim caminharmos para o boi do ano de 2017.

Os pagamentos estão sendo feitos na Cidade Garantido.



Kedson Silva/JI

