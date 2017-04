Garantido promove 1° Torneio de Futevôlei no Complexo “Roseani Novo”

A coordenação de esportes do Boi Garantido promove nos dias 29 e 30 abril, o 1° Torneio de Futevôlei. O evento esportivo será realizado na quadra de areia do Complexo “Roseani Novo”, com inscrição no valor de R$ 40,00 por dupla. No ato da inscrição a dupla ganhará duas camisas para a competição.

De acordo com o coordenador de esportes do Garantido, Marcelo Bilela, será a oportunidade dos praticantes de futevôlei mostrarem seus desempenhos na modalidade esportiva. “Como temos o espaço da quadra de areia do Garantido, aceitamos o desafio de promover essa primeira competição”, ressaltou.

Marcelo Bilela explicou como vai funcionar a programação. “As competições começam a partir das nove horas da manhã e segue o dia todo. No sábado serão as partidas classificatórias e no domingo a final”, pontuou.

Como parte das atividades esportivas, o Garantido recebeu, por intermédio de Marcelo Bilela, a proposta da Federação Amazonense de Futevôlei para se realizar um torneiro trazendo os grandes profissionais em nível nacional. “Aceitamos esse desafio. Inclusive, até mesmo para uma parceria com a Confederação Brasileira de Futevôlei. A ideia é montar uma arena de futevôlei no complexo, na semana do Festival de Parintins”, disse.

Para o vice-presidente Fábio Cardoso a diretoria do Garantido tem como uma das bandeiras desenvolver a participação social, oferecer atividades esportivas e apoiar essa iniciativa. Ele comentou sobre a possibilidade do Garantido intermediar a realização de um torneio nacional com a Federação Amazonense e Confederação Brasileira de Futevôlei. “Isso nos deixa muito otimista e com certeza será um grande evento”, frisou.

De acordo com o regulamento do torneio as categorias Master e Principal poderão participar equipes convidadas de Santarém, Maués, Parintins e Manaus, que já confirmaram presença no Torneio do Garantido.

Já para a categoria Local só poderão participar equipes de Parintins. Mais informações com o coordenador de esportes Marcelo Bilela: (92) 99124-8680. A promoção tem o apoio de Mori Desing, WR Malharia e Adelson Albuquerque.

Premiação:

Categoria Master: 1° lugar R$ 200,00 e Troféu. 2° lugar R$ 100,00 e Troféu. 3° lugar R$ 50,00 e Troféu.

Categoria Principal: 1° lugar R$ 400,00 e Troféu. 2° lugar R$ 200,00 e Troféu. 3° lugar R$ 100,00 Troféu.

Categoria Local: 1° Lugar R$ 300,00 e Troféu. 2° Lugar R$ 150,00 e Troféu. 3° Lugar R$ 100,00 e Troféu.

