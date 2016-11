“Garantido: Magia e Fascínio no coração da Amazônia” é o tema do Garantido para o Festival Folclórico 2017

O anuncio foi feito, na manhã desta segunda-feira, 21, no Curral Lindolfo Monteverde, em Parintins, pelo presidente Adelson Albuquerque e a Comissão de Artes, responsável pela concepção e elaboração do tema. A arte oficial, que também foi apresentada, durante o evento, foi criada pelo artista Emerson Brasil.

O “Boi do Povão” deixa os temas de apenas uma palavra e retoma a temática Amazônica, que lhe rendeu vários títulos.

Adelson Albuquerque enfatizou que o Garantido está preparado para conquistar o bicampeonato em 2017. “Vamos com toda a garra para mais uma vitória. Estamos preparados”, ressaltou.

Fred Góes explicou, no texto repassado à imprensa, que o tema é a retomada de um grito de alerta pela Amazônia, que continua, segundo ele, agonizando aos olhos do mundo.

“É um paraíso verde que ainda abriga a beleza exuberante de uma natureza viva que, apesar de ferida e degradada pelas mãos do homem, continua resistente, mostrando que protegê-la é possível para o bem, não só da região, mas de todo o Planeta”, afirmou.

Ainda de acordo com o texto informativo, que também foi lido por Góes na apresentação do tema, é essa Amazônia, da magia e do fascínio, de mitos e lendas, da realidade e da esperança dos povos, que habitam esse paraíso terrestre, ameaçado diariamente pela degradação ambiental, que o Garantido quer mostrar Antes que seja tarde demais, para que todos possam refletir e, seja como for, contribuir para a defesa da vida, do equilíbrio e da harmonia entre o universo verde da Amazônia e os povos que nela vivem.

Assessoria de imprensa

