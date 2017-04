Garantido lança CD ‘Magia e Fascínio no coração da Amazônia’, em Parintins

O CD estará disponível nas lojas de Parintins e Manaus neste sábado (08).

O Boi Garantido realiza neste sábado, 08, no Curral Lindolfo Monteverde (Cidade Garantido), em Parintins (a 325 quilômetros de Manaus), o lançamento do CD “Magia e Fascínio no “Coração da Amazônia”. O evento terá a presença de todos os itens oficiais do atual campeão do Festival de Parintins.

Segundo Fábio Cardoso, a festa terá uma grande produção e muitas surpresas. “Temos a tradição de fazermos lindas festas. Essa não será diferente”, enfatizou.

O presidente Adelson Abuquerque informou que outro ponto positivo foram as vendas, com antecedência, dos camarotes, mesas, frisas e outros espaços para festa. “Tivemos que montar camarotes extras na arena para o público que virá à festa”, destacou.

CD disponível nas lojas

O Garantido recebe, nesta sexta-feira, em Parintins, a primeira remessa do CD. O produto fonográfico estará disponível, neste sábado, nas lojas de Parintins e também Manaus.

Cerca de 90% do CD foi gravado em Parintins e finalizado em Manaus no ABM Studio do técnico Alyson Low, o mesmo que fará a sonorização do Garantido no Bumbódromo. A obra foi produzida por Alder Oliveira, Fred Góes e Beneth.

Segundo Fábio Cardoso, o disco do Garantido é motivo de orgulho para toda nação, por conta da qualidade técnica e das composições contidas no material. “Sem dúvida, o Garantido mostra aprimoramento a cada ano e a cada temporada consegue ser o melhor produto de Parintins. Parabéns aos produtores e aos compositores que nos entregaram um ótimo disco”, ressaltou.

Para o apresentador, Israel Paulain, abrir a temporada com esse espírito é um estímulo a todos os que fazem o espetáculo acontecer. Para o item 01 do Garantido, o Boi de Lindolfo se mostra preparado para O festival.

“Nós percebemos nos ensaios e conversando com a Comissão de Arte, que o Garantido está em um momento maravilhoso. Aguardem uma festa emocionante e uma temporada de muitas surpresas positivas para nossa galera”, disse.

Em Manaus o CD estará a venda nas lojas Disco Laser do Centro, Livraria Leitura no Amazonas Shopping e Loja Encanto Amazônico no Aeroporto.

Foto: Divulgação

