Garantido inicia translado de alegorias para concentração no bumbódromo

O Boi Bumbá Garantido cumprindo o cronograma de atividades iniciou o translado das alegorias da Cidade Garantido até a área de concentração do Bumbodromo.

O trabalho é executado pelos conhecidos Kaçaueres que, literalmente, levam o boi para a arena. A ação conta com apoio da Policia Militar, Corpo de Bombeiros e Amazonas Energia. São 180 kaçaueres incumbidos de levar 150 módulos alegóricos.

A previsão é realizar o trabalho em seis dias e o bumbá estar por completo na concentração até sexta-feira, 30 junho, pela manhã. A equipe responsável pelo transporte das alegorias é coordenada pela engenheira de segurança no trabalho, Cristiane Gama, os técnicos em segurança e coordenadores, Valdenor Santos e Gilberto Nascimento.

Segundo Cristiane, são dois meses de organização e planejamento com a Comissão de Artes e artistas do bumbá. Ela destaca a preocupação da diretoria do boi com a segurança dos colaboradores e conservação das estruturas alegóricas.

“Nossa preocupação é evitar acidentes. Aqui é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individuais (EPIs) como botas, capacetes, luvas de raspa, luvas de pano”, conta.

O jovem Eduardo Trindade, 25, empurra as alegorias do Garantido há oito anos. Ele destaca que o kaçauere é um item importante do boi. “Nosso trabalho é importante. É a gente que leva o boi pra arena”, enalteceu. Ademar Teixeira, 37, é torcedor vermelho e branco e pela primeira vez vai ser um kaçauere. “Estou feliz em poder ajudar meu boi”, assegura.

Texto: Eldiney Alcântara – Foto: Marcondes Maciel| Assessoria Garantido

Comentários

comentários