Garantido implanta promoção à saúde dos trabalhadores de galpão com ginástica laboral

A diretoria social do Garantido implantou o programa de promoção à saúde dos trabalhadores de galpões, Garantido Show, Comando Garantido, funcionários administrativos e demais segmentos do bumbá, no próprio ambiente.

O programa envolve a prática diária de ginástica laboral, alongamentos e atividades recreativas diversas. A atividades faz parte do projeto Parintins na Ativa, uma parceria entre a diretoria do Garantido e Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Campus de Parintins.

As sessões de ginástica têm a finalidade de incentivar a prática das atividades físicas como instrumento de promoção de saúde e prevenção de lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho diário.

As atividades são aplicadas pelos alunos e orientadas pelos professores do curso de Educação Física da (Ufam), sempre pela manhã, antes da entrada em galpão.

“A duração das sessões variam de 10 a 15 minutos diários para se ter um resultado satisfatório na musculatura, porque não se pode falar em saúde no ambiente de trabalho sem ginástica laboral”, disse técnica administrativa do setor social do Garantido, Irlany Ramos, responsável pelo programa.

De acordo com Irlany Ramos, a ginástica laboral envolve todos os setores do boi, principalmente os artistas e seus auxiliares nos galpões, sendo realizado no próprio local de trabalho, ou seja, na Cidade Garantido, sem que haja a locomoção dos trabalhadores para um outro espaço físico e interferência na produção artística.

Irlany explica que são sessões de exercícios físicos de alongamento, respiração, reeducação postural, controle corporal, percepção corporal, fortalecimento das estruturas não trabalhadas e compensação dos grupos musculares envolvidos nas tarefas diárias.

“São poucos minutos de prática física, mas com resultados positivos, pois alivia o estresse, diminui o sedentarismo, aumenta o ânimo para o trabalho, aumenta a integração social e melhora o desempenho profissional”, disse Irlany.

Companhia de Teatro Garantido inicia preparação de atores da figura típica regional e lenda amazônica

O boi Garantido mais uma vez inova e apresenta uma proposta para aprimorar as técnicas de articulação e interpretação corporal na busca de uma sincronia perfeita de discurso, gestos, sons, toadas e cenografia na arena do bumbódromo e cria a Companhia de Teatro Garantido.

De acordo com o coordenador de teatralização e cênica de figuras típicas regionais e lendas amazônicas, Clodoaldo Oliveira, o teatro como um dos ramos da arte cênica sempre mereceu o devido reconhecimento da Diretoria e Comissão de Artes do Garantido e agora amplia as possibilidades de um trabalho inovador.

“A ideia é realizar as oficinas de teatro referentes às três noites do festival e estamos com uma proposta diferente com o lançamento da Companhia de Teatro do Garantido. Isso nada mais é que um trabalho de valorização de todos que fazem parte do grupo de atores, que todos os anos, se dedica em encenar o contexto das figuras típicas regionais e lendas amazônicas”, disse.

Para executar o projeto na arena os atores irão interagir com as alegorias para compor a grande cenografia dos espetáculos do Garantido em 2017. O contingente de mais de 70 atores retrata as figuras humanas da região como o caboclo ribeirinho, o juteiro da várzea, o seringueiro dos centros das florestas, o pescador dos lagos centrais, as camaroeiras da pesca de camarão, o piaçaveiro e o coletor de castanha, que sobrevivem essencialmente do extrativismo da floresta.

Para um dos coordenadores de teatro da figura típica, Arlindo Gudão, o grupo inicia as oficinas com técnicas básicas de expressão corporal, marcação de tempo e espaço, uma vez que são pessoas simples do povo, e muitos por serem novatos no quadro de atores, não têm experiência com a teatralização.

“Nossa missão é fazer os voluntários incorporarem os personagens com os mais variados biótipos da região moldados entre negros, brancos e índios. Eles retratam a identidade do homem regional, nas mais diversas atividades do homem da floresta, como coletor de produtos naturais ou de produtores agrícolas e pecuária”, frisou.

Ensaios

Os ensaios do quadro de teatralização do Garantido acontecem nas terça-feira, quinta-feira e nos sábados, a partir das 16h, na área externa do Centro Emocional Universidade do Folclore “Paulinho Faria”.

O coordenador de teatralização e cênica de figura típica regional e lenda amazônica do Garantido, Clodoaldo Oliveira, é graduado em Educação Artística (Ufam), Pedagogia (Uniasselvi), pós-graduado em Educação e Arte (Fase) e pós-graduado em Arte Cênica (Uniasselvi).

Textoe e fotos: Marcondes Maciel | Assessor de imprensa do Garantido

Comentários

comentários