Garantido firma parceria para receber doação de madeira do Ibama

A diretoria do boi Garantido firmou convênio com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), unidade de Parintins, para receber a doação de madeira, seja beneficiada ou em toras, para a utilização na montagem dos módulos alegóricos e em obras de cunho social na Universidade do Folclore, bem como nas dependências da Cidade Garantido.

Para firmar o contrato o vice-presidente do Garantido, Fábio Cardoso, reuniu com o gerente local do Ibama, o analista ambiental Joel Araújo. O acordo para a doação de madeira exclui também o boi contrário, onde o presidente Babá Tupinambá também participou da reunião, que aconteceu na sexta-feira 31 de março, na sede do Ibama.

Fábio Cardoso assegurou que a importância de parcerias como essa, entre o Ibama e as diretorias dos bois, vai ser o início de muitas outras que virão para fortalecer a cultura parintinense. “Só temos a agradecer ao chefe do Ibama, Joel Araújo, pela união para o fortalecimento dos bumbás”, disse.

De acordo com Joel Araújo, o Ibama tem alguns autos de apreensão de madeira para serem cumpridos nos próximos dias e essa madeira toda será repassada para os bumbás. O analista ambiental reafirmou que essa é uma forma de colaborar com o município. “Esperamos que os bois usem de forma adequada a madeira, uma vez que haverá fiscalização e acompanhamento da utilização do material doado”, frisou.

Como contrapartida o Ibama de Parintins pede aos bumbás que levem o debate ambiental nas suas toadas como forma de divulgar a educação ambiental, a legislação ambiental, tanto nos currais, quanto no bumbódromo.

Os dirigentes dos bumbás e a chefia local do Ibama definiram como responsável pela intermediação para transportar a madeira até os currais das agremiações folclóricas o técnico em logística Suammy Patrocínio.

