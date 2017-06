Garantido exalta tradição e resistência do povo amazônida na simulação da segunda noite

A vaqueira evoluiu simulando os trotes dos cavalos e o balançar das lanças.

O ensaio técnico de arena do boi Garantido realizado no curral Lindolfo Monteverde, na noite de terça-feira, 20 de junho, apresentou um alerta pela manutenção da tradição do folclore Parintins, na genuinidade do boi Garantido, criado pelo pescador Lindolfo Monteverde. O ensaio técnico é a momento de tomada de tempo e simulação de marcação de espaço dentro da arena, para o Festival Folclórico de Parintins 2017.

O Garantido mostrou uma sinopse do auto da tradição de boi-bumbá de Parintins e a resistência pela vida demonstrada na toada “O lamento de raça”, do compositor e ex-amo do Garantido Emerson Maia.

Na abertura da simulação da apresentação de uma das noites na arena do bumbódromo, o apresentador Israel Paulain e o levantador de toada Sebastião Júnior entoaram toadas antológicas de desafio ao boi contrário. “Boa noite povo amazonense vem ver, boi Garantido chegou e serenou, fazendo inveja pro povo contrário de azul”, foi a primeira toada da noite.

As tribos coreografadas e o tribão do Garantido deram um show à parte. Os dançarinos evoluíram nas toadas dos rituais indígenas, lendas amazônicas e figuras típicas regionais, surpreendendo o público presente na Cidade Garantido. “O Garantido vai surpreender ainda mais na arena do bumbódromo, no que se refere ao bailado folclórico, cênica e coreografia”, assegurou o coreógrafo Ricardo Pegueite.

A vaqueira evoluiu simulando os trotes dos cavalos e o balançar das lanças, a torcida organizada Comando Garantido tive participação permanente na apresentação, sempre vibrando a cada comando do apresentador Israel Paulain. A batucada manteve o ritmo cadenciado, mostrando porque tem o lema: “ritmo, cadência e tradição”.

Os itens individuais deram um espetáculo à parte. Com o quadro completo de itens individuais o bumbá contagiou o publico. Isabelle Nogueira (rainha do folclore), Raissa Bandeira (cunhã-poranga), Daniela Tapajós (porta-estandarte), Djdija Cardoso (sinhazinha da fazenda), André Nascimento (pajé) e o tripa do boi Denildo Piçanã foram as atrações da noite.

Marcondes Maciel e Isabelle Caroline Rodrigues – Fotos: Paulo Sicsu | Assessoria Garantido

Comentários

comentários