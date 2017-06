Garantido esbanja tradição em homenagem aos namorados, em Parintins

Boi do Povão levou milhares de pessoas as ruas da Baixa de São José em homenagens aos namorados, nesta segunda-feira (Foto: Paulo Sicsu/ Divulgação)

Em mais uma demonstração irretocável de tradição, o Garantido levou milhares de pessoas as ruas da Baixa de São José, em Parintins (a 534 quilômetros de Manaus), em homenagens aos namorados nesta segunda-feira (12), véspera de Santo Antônio. Ao redor das fogueiras e nas casas enfeitadas, o brinquedo de São João demonstrou gratidão as famílias que o receberam com a naturalidade da força cultural do Boi de Lindolfo. Antes da saída as ruas, a ladainha a Santo Antônio foi rezada no curral tradicional da Baixa ao comando de Maria do Carmo Monteverde.

Para a filha de Lindolfo Monteverde, a reza ao santo casamenteiro foi uma herança de sua mãe Antônia, reforçada por seu pai e posteriormente incorporada a brincadeira do Garantido. Ela afirma que seu objetivo, de sua família e da velha guarda da Baixa é levar em frente essa tradição. “Estou muito feliz em vê tanta alegria do Garantido. Vê a herança do meu pai e minha mãe é maravilhosa. Esperamos todos aqui dia 24”.

O aniversariante do dia, mestre Jair Mendes ao lado de sua eterna namorada disse que a emoção em estar com o Garantido neste dia foi diferente. “Estou de volta ao meu Garantindo e por isso digo que estou muito feliz pelo carinho de todos”, salientou.

Para o vice-presidente do Garantido Fábio Cardoso, a cada dia que passa o Garantido mostra o quanto está preparado para ser bicampeão do Festival de Parintins. Para ele, o povo vermelho está de parabéns por todo espetáculo promovido junto ao Boi do Povão, assim como a família Monteverde e membros da Velha Guarda pelo apreço a tradição.

Para João Telmo, dono de uma das residências visitadas pelo Garantido, é sempre uma honra receber ao Boi que tem a tradição como força maior. Ele disse que suas portas sempre estarão abertas ao Brinquedo de criança.

Para o institucional do Garantido em Manaus, Messias Albuquerque, o Garantido com sua tradição movimenta multidões e a cada dia coloca em exposição sua força folclórica.

Em frente a residência de Maria Célia Valente, na Armando Prado, outros torcedores símbolo do Garantido aguardavam o Boi do Povão como as comadres Sol Cohen, Rosinha Medeiros, Maria Lanchinha, Ester Cohen entre outras. Para Sol Cohen, o momento proporcionado pelo Garantido é sem igual. “É um dos momentos mais lindos para mim é receber o Garantido. Eu amo esse boi”.

