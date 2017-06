Garantido entra na fase final de ensaios do bailado folclórico

O grupo de brincantes do bailado folclórico do Garantido intensifica os ensaios em preparação à apresentação de arena do espetáculo montado pelo boi da Baixa do são José para as três noites do Festival Folclórico de Parintins 2017. Este ano o tema central é “Magia e fascínio no coração da Amazônia”.

A dança tradicional representa o momento folclórico e o auto do boi retratado dentro na arena. Para a temporada 2017, o Garantido vem com algumas inovações, onde o bailado irá interagir com o conjunto folclórico em vários momentos durante a apresentação na arena do anfiteatro bumbódromo.

De acordo com o coordenador do bailado folclórico, Ricardo Pegueite, o projeto folclórico conta com um contingente de190 integrantes, entre dançarinos e gente simples do povo, torcedores que se dedicam voluntariamente para contribuir com a apresentação do bumbá Garantido. “Vamos fazer um grande espetáculo junto com o bailado folclórico, e para que esse espetáculo aconteça, estamos abrindo espaço para todos que queiram participar conosco”, pontuou.

Ricardo Peguete fala a respeito do trabalho que está desenvolvendo e pede para os estudantes que queiram contribuir com o bailado que procure o local onde os ensaios acontecem. “Os ensaios acontecem no galpão da Cibrazem, ao lado da Universidade do Folclore Paulinho Faria. todos os dias a partir das 16h. Fica o convite a todos que tem interesse em contribuir” declarou.

O chamado fica extensivo aos torcedores da baixa, apaixonados pelo boi Garantido, que queiram ter a oportunidade de brincar e fazer parte do projeto Magia e Fascínio no coração da Amazônia, rumo ao Bicampeonato.

