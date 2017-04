Garantido e Ufam firmam parceria para projetos de esporte e lazer na quadra do bumbá

A diretoria do boi Garantido definiu uma série de parcerias para o desenvolvimento de projetos sócio-educacionais e desportivos com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), campus de Parintins, a serem realizados ainda no primeiro semestre de 2017.

De acordo com o vice-presidente do Garantido, Fábio Cardoso, no primeiro momento essa parceria vai proporcionar atividades voltadas para o esporte, lazer e educação física com os professores e estudantes do curso de Educação Física da Universidade Federal do Amazonas (Icsez/Ufam). A primeira ação acontece no próximo dia 22 de abril, na Cidade Garantido, como parte da Ação Social do Garantido.

“Uma parceria com a Ufam nos deixa muito felizes, cheio de ideias e projetos para transformar em ações efetivas, em favor do sócio e do torcedor. Isso nos deixa extremamente feliz”, disse o vice-presidente. Uma das novidades a ser implantada em Parintins, na quadra do Garantido, por meio da parceria Ufam será o handebol de areia, modalidade inédita na cidade.

As atividades de esporte e lazer serão realizadas nas duas quadras de areia construída ao ar livre, ao lado da Universidade do Folclore Centro Educacional “Paulinho Faria” e também no ginásio coberto que está sendo preparada no antigo galpão da Cibrazem, local onde abrigava as alegorias. A coordenação técnicas das ações será dos professores e alunos da Ufam.

De acordo com a professora do curso de Educação Física da Ufam, Mariana de Andrade, na visita técnica feito na quadra de areia e no prédio onde será construído o ginásio poliesportivo do Garantido foi identificada a potencialidade do espaço das duas quadras de areia e da futura quadra poliesportiva coberta para a prática esportiva.

“O que está na projeção de construir vai atender ainda mais a comunidade. Isso demanda muito trabalho pra ver esse sonho realizado. Pra quem é do Garantido vai ser um grande benefício, assim como para os acadêmicos de Educação Física como laboratório no processo de formação no curso”, ressaltou.

A professora Mariana de Andrade informou que o colegiado de Educação Física da Ufam vai definir quais as modalidades de esportes deverão ser inseridas primeiramente no projeto a ser executado em parceria com o Garantido. “Vamos fazer a notificação pública. Há uma intenção de ir primeiramente pela quadra de areia com o futevôlei, handebol de areia, enquanto outros espaços na quadra de cimento ficam prontos”, frisou.

Com relação a quadra do galpão da Cibrazem, a professora avalia com grande potencial para a prática de jogos de quadra, uma vez que tem o tamanho oficial e apresenta as medidas e dimensões apropriadas. “Se for feito um bom trabalho tem como realizar esporte de formação e sediar eventos com modalidade oficial. Na quadra poliesportiva poderemos realizar o voleibol, basquete, handebol e futsal. Espaço tem. Uma parceria extremamente produtiva, principalmente se tratando de formação”, disse a professora.

Texto e foto: Marcondes Maciel | Assessoria Garantido

