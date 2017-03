Garantido e empresário Sandro Putnoki doam jogos de lençóis e toalhas para hospital Padre Colombo

A direção do boi Garantido em uma parceria com o empresário paulista Sandro Putnoki repassou para o hospital Padre Colombo, pertencente a Diocese de Parintins, na tarde de sexta-feira, 24 de março, 100 jogos de lençóis e toalhas de banho como forma de auxilio àquela unidade de saúde que passa por dificuldades financeiras.

A doação foi uma iniciativa da diretoria do Boi Garantido, na pessoa do seu presidente Adelson Albuquerque e do você Fábio Cardoso, por meio de um dos sócios do Garantido e apaixonado por Parintins Sandro Putnoki, que fez a doação das peças de cama e banho.

A entrega do material foi feita no próprio hospital, na presença do bispo de Parintins, Dom Giuliano Frigeni, do administrador geral da Diocese, Padre Mauro Romanelo, da direção e corpo administrativo do Padre Colombo. Adelson fez o repasse do material acompanhado de seu pai, seu Ozair Albuquerque e de sua mãe, dona Benedita Albuquerque.

O gesto do presidente do Garantido em conseguir ajudar, de alguma forma, o Padre Colombo, iniciou quando seu pai esteve internado em um dos leitos hospitalares para uma cirurgia, oportunidade em que Adelson Albuquerque constatou de fato, a necessidade de estender as mãos nesse momento de dificuldade financeira a uma das instituições de saúde que presta relevante serviço para a comunidade parintinense.

De acordo com o bispo Giuliano Frigeni, é uma ação bem vinda para atender as necessidades do hospital. Dom Giuliano ressaltou que muitas pessoas quando são hospitalizadas ou tem algum parente internado no hospital da diocese de Parintins ficam sensibilizadas e tomam iniciativas de ajudar.

“O presidente do Garantido viu a dificuldade quando o pai dele esteve internado e pensou em ajudar. Muitas pessoas quando saem, voltam e ajudam. Isso é muito bom, porque tudo que vem para o hospital tudo é usado”, disse o bispo Giuliano.

O presidente do boi Garantido, Adelson Albuquerque, destacou que a solidariedade é uma dos instintos naturais do ser humano e a emoção estampada no rosto dos diretores e quadro técnico do hospital ao receberem os materiais demonstra a importância da doação.

“Sabemos da dificuldade em que passa o hospital, e no momento que você faz uma doação espontânea, faz com que Deus também te proteja e que Ele possa fazer mais por você também”, frisou o presidente.

