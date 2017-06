Garantido apresenta Boi de Arena na coletiva de imprensa

A coletiva de imprensa do “Boi do Povão ” iniciou com um paradisíaco passeio de barco pela orla de Parintins. Os profissionais de imprensa puderam conhecer nesta quinta-feira, 29, a parte de trás da Ilha Tupinambarana. A embarcação seguiu rumo à Ilha do Boré, comunidade do Parananema, onde aconteceu, num clima exótico, a apresentação do projeto boi de arena “Magia e fascínio do coração da Amazônia” do Boi Bumbá Garantido.

Diretoria e Comissão de Artes do Garantido explanaram sobre o espetáculo preparado para as três noites do 52° Festival Folclórico de Parintins. “Estamos prontos e esse é o maior boi que já fizemos. O Garantido está grandioso esteticamente e funcionalmente”, garantiu o presidente do vermelho e branco, Adelson Albuquerque.

O membro da comissão e diretor de arena, Edwan Oliveira, apresentou a sinopse do projeto(foto:Carlos Frazão/JI)

Na primeira noite, o bumbá formatou o sub tema “Amazônia, Mágica e fascinante”, que retrata a magnífica criação da Amazônia e o encanto gerado nas pessoas. Nisso, Nossoken, a floresta encantada, será apresentada como lenda amazônica. A segunda noite tem como subtema o titulo “Folclore e resistência cultural”. Aqui a festa ressoa como um clamor pela cultura do boi bumbá amazônico, suas origens e tradições. O alto do boi, sucesso nas apresentações do Garantido, ganha mais destaque neste segunto ato. O terceiro dia traz a temática “Amazônia, esperança e fé”, que mostra a luta pela Amazônia. Para resumir esta apresentação Edwan declara: “a fé jamais morrerá em defesa da Amazônia”.

(Foto: Kedson Silva/JI)

Participou da coletiva o diretor da Maná Produções, André Guimarães (foto), captador de recursos do Festival. Ele se mostrou confiante no sucesso deste festival e afirmou que os patrocinadores tem boas expectativas. “Este ano temos um fato importante: a cidade de Parintins (prefeitura) assumindo a responsabilidade pelo evento”, disse André, agradecendo as empresas e instituições que apoiam os bumbás. O representante da Brahma, Maurício Landi, também acompanhou as entrevistas e elegiou o evento. “É um prazer conhecer e apoiar a festa e fazer isso acontecer”, enalteceu.

Ao final da coletiva o presidente Adelson agradeceu a presença dos profissionais da imprensa, que levam a imagem e as informações do Festival de Parintins para o mundo.

Texto: Eldiney Alcântara

Foto: Paulo Sicsu

Comentários

comentários