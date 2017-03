Garantido anuncia revitalização do curral tradicional da Baixa do São José

A diretoria do boi Garantido, a Associação Cultural Lindolfo Monteverde e a empresa de tintas Alteza firmaram parceria para revitalizar o curral tradicional da Baixa de São José e deixar o berço do boi do povão com o aspecto ainda mais agradável para receber a visitação de sócios, torcedores e simpatizantes na temporada do Festival Folclórico de Parintins 2017.

Para acertar os detalhes e definir o início do trabalho o presidente Adelson Albuquerque, o vice Fábio Cardoso e o coordenador da Comissão de Artes Roberto Reis reuniram na tarde de quarta-feira, 22 de março, com integrantes da família Monteverde.

No projeto de melhorias para o curralzinho da Baixa da Xanda, além de pintura geral, consta ainda reconstrução do palco e dos espaços laterais com a montagem de cobertura permanente, troca de luminárias e ornamentação. O início das melhorias deve acontecer na primeira quinzena do mês de abril.

De acordo com a matriarca da família Monteverde, dona Maria do Carmo Monteverde, com a revitalização do curralzinho o público em geral e principalmente a nação vermelha e branca se sentirão mais atraídos para visitar o local que se tornou referência da tradição do boi-bumbá em Parintins. “Foi nesse curral onde tudo começou. Hoje estou muito mais feliz e agradeço a esse povo que continua lutando pela tradição deixada por meu pai”, disse dona Maria.

A neta do mestre Lindolfo, Cleumara Monteverde, ressaltou que o objetivo da família Monteverde é manter viva a memória do fundador do Garantido, Lindolfo Monteverde. “Ter esse olhar de carinho por parte da diretoria é muito importante. É plausível que a diretoria do Garantido venha se unir a nós, porque o nosso objetivo é querer sempre o melhor para o nosso boi”, disse.

O presidente Adelson Albuquerque destacou o empenho da diretoria em atender ao pedido dos descendentes de Lindolfo Monterverde para manter sempre presente a essência do folclore parintinense que é o Boi Garantido e a família Monteverde. “A família Monteverde tem sua participação imprescindível para a nossa cultura. É nossa responsabilidade fazer com que nunca se perca a ligação entre o curral da Baixa do São José com a Cidade Garantido, especialmente para manter o local agradável para a nação vermelha e branca”, frisou.

O vice-presidente Fábio Cardoso afirmou que o curralzinho, além de ser um ponto de visitação constante para a comunidade parintinense e para os turistas que visitam a cidade, será utilizado para grandes eventos culturais do boi Garantido. “Tratar com carinho o local onde tudo começou e dispensar a devida estima aos descendentes do mestre Lindolfo, na verdade, é uma forma muito justa de reconhecimento àqueles que fazem parte dessa história”, pontuou Fábio Cardoso.

Marcondes Maciel | Assessoria Garantido

Comentários

comentários