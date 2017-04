Galpão central abre as portas para receber Artistas do Caprichoso

Projeto “A Poética do Imaginário Caboclo” começa a ser moldado em galpões.

Parintins – As portas do galpão central do Boi Caprichoso abriram-se nesta segunda-feira (03), para aos artistas iniciarem a construção do projeto “A poética do imaginário caboclo”.

Com espaço humanizado e atendendo as solicitações do Ministério do Trabalho, o galpão recebeu sinalização de entrada e saída, rotas de fuga e melhorias na instalação elétrica. Um novo refeitório está sendo concluído para melhorar o acesso aos artistas nos horários de lanches. “O presidente teve a visão de melhorar as adequações para os artistas com um novo refeitório, mais arejado, mais amplo, o espaço está humanizado”, comenta Jofre.

A equipe de limpeza trabalha para deixar o local sempre organizado. No item segurança a diretoria fez aquisição de E’PIS, uma das principais prioridades.

O diretor de galpão, Jofre Lima, que há 38 anos lidera os paikcés, informa que um novo projeto está sendo criado para a área externa do galpão que futuramente servirá para construção de alegorias.

Dentro dos galpões estarão carpinteiros, técnicos de enfermagem, de segurança, entre outros profissionais que atenderão cerca de 300 pessoas.

ENGENHARIA CABOCLA: COMEÇA A CONSTRUÇÃO DO PROJETO “A POÉTICA DO IMAGINÁRIO CABOCLO”.

A construção do projeto “A poética do imaginário caboclo”, que começou há cinco meses, entra em nova fase com a chegada dos artistas aos galpões, nesta segunda-feira (03). O diretor de alegorias Junior de Souza, ressalta o investimento da diretoria, humanizando os espaços, gerando novas expectativas aos artistas. “ Hoje começamos a construção de alegorias e cenários. As equipes estão motivadas, porque todas as situações negativas estão sendo resolvidas”, disse.

Márcio Gonçalves, ressalta a aposta do presidente Babá Tupinambá no novo quadro de artistas. “Essa administração nos deixa com força de vontade para criar o melhor projeto”, destaca. A troca de conhecimento e a experiência adquirida no carnaval de São Paulo, será revelada na arena afirma Márcio, que prepara novidades.

Após dois anos fora do Caprichoso, Kennedy Prata, está de volta e pronto para o duelo com o boi contrário. O olhar visionário do Presidente Babá Tupinambá foi enaltecido pelo artista que promete impactar e inovar no item Ritual.

Kennedy, se orgulha de ser fruto da Escolinha de Arte. “ A Escola criou grandes profissionais, e a reabertura não é só boa para o Caprichoso, mas para Parintins”, destaca. Ele encerra dizendo que os grandes talentos estão no Caprichoso.

Texto: Josene Araújo

Fotos: Glenda Dinely

