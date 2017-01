Foragido de presídio diz em rede social que está a caminho de Maués

O foragido da Justiça Brayan Bremer Quintelo Mota postou na tarde desta segunda-feira (2), mais uma foto no Facebook afirmando que está a caminho do município de Maués (distante a 268 quilômetros de Manaus). Ele fugiu na tarde do último domingo (1), do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174, zona rural de Manaus.

Desde a fuga do sistema penitenciário, Brayan já fez três postagens sobre a fuga do Ipat. Em uma delas, o foragido postou que estava comendo jaca nas matas com outros detentos.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Brayan responde a dois processos criminais, por receptação e roubo.

