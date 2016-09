A Folclorista Odinéa Andrade, 75, será a madrinha do boi Caprichoso na gestão do presidente Babá Tupinambá e Jender Lobato. O convite aconteceu na manhã desta terça-feira, 6, na residência dela no centro da Ilha de Parintins. Após ser convidada Odinéa não segurou as lágrimas. Emocionada ela agradeceu ao presidente do Boi Caprichoso Babá Tupinambá que fez o convite pessoalmente. “Estou muito feliz, pois depois de 41 anos fui reconhecida pela diretoria do boi Caprichoso”, disse ela.

Para o presidente do Caprichoso Babá Tupinambá nunca em sua história o boi teve uma madrinha e por isso reconhece nela a força de tantas mulheres que dedicaram sua força, sua vida e seu talento ao Boi Caprichoso. “Em reconhecimento a mulher e a história de dona Odinéa mudamos a tradição em respeito há mais de quatro décadas de sua vida dedicada ao Caprichoso”, disse.

Odinéa Andrade é conhecida como a “mãe do boi” e a partir de agora será a madrinha do Boi-bumbá Caprichoso.

Foto: Katiúscia Ferreira

Assessoria de Imprensa Boi-Bumbá Caprichoso

(92) 99173-9585

boicaprichoso.com

facebook.com/boibumbacaprichoso

instagram.com/boicaprichoso