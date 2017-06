Fogo Azul ergue o título do Campeonato Anacleto Azevedo realizado pelo Boi Caprichoso

Com o placar de 4 a 2, o time “Fogo Azul”, do artista Ferdinando Carivardo, foi o campeão do Campeonato Anacleto Azevedo, ao vencer a equipe “Tariana”, de Ozéas Bentes, na tarde deste sábado, 10 de junho. A briga pelo título da competição de futebol ocorreu no campo do Londrina, localizado no complexo João Balão, bairro São Vicente de Paulo. O time “Os Morcegos”, do artista Kennedy Prata, conquistou o terceiro com o resultado final de 4 a 2 contra a equipe “Os Truda”, de Pojó Carvalho.

Em nome do presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, maior incentivador da disputa, o coordenador do campeonato, Jofre Lima, entregou R$ 1 mil ao time vencedor, R$ 500 para o segundo lugar e prêmio surpresa ao terceiro colocado.

O jogador da equipe “Os Tariana”, Breno Gama, recebeu prêmio por ter sido o artilheiro do campeonato. Também do mesmo time saiu o melhor goleiro: Douglas Gama. Os artistas atletas ganharam troféu de honra ao mérito.

Desde o mês de abril, o campeonato movimentou as equipes dos artistas do galpão de alegorias do Boi Caprichoso nas tardes de sábado. O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, se mostrou um grande entusiasta ao resgatar a competição paralisada há dois anos para proporcionar aos artistas um momento de lazer e descontração. “Entregamos equipamentos esportivos para as equipes jogarem bola. Fico satisfeito com o resultado final e de poder oferecer um bom prêmio aos vencedores. Na verdade, todos são ganhadores”, afirma.

Assessoria de Imprensa Boi-Bumbá Caprichoso

Fotos: Pitter Freitas

