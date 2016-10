Flamengo vence o Fluminense e encosta no Palmeiras

Wellington Silva comete erro em gol de Fernandinho, e Tricolor se revolta com gol anulado no fim do segundo tempo. Rubro-Negro fica a um ponto da liderança

O Flamengo venceu por 2 a 1 o Fluminense, num clássico equilibrado, disputado, no qual o lateral Wellington Silva falhou no gol da vitória rubro-negra, marcado por Fernandinho. Essa é uma maneira de contar o clássico desta quinta-feira, em Volta Redonda. A outra é destacando a polêmica arbitragem do trio da Fifa, comandado por Sandro Meira Ricci, que no fim do segundo tempo anulou, confirmou e depois voltou a anular um gol de Henrique, impedido, revoltando o Tricolor, que acusou a arbitragem de apitar usando informações das imagens de televisão.

E AGORA?

Com o resultado, o Flamengo volta a pressionar o Palmeiras, que empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro. Agora, a distância do Rubro-Negro para o líder volta a ser de apenas um ponto (61 a 60). O Fluminense, que sofreu a segunda derrota consecutiva, permanece com 46 pontos, caindo para a sexta posição.

G-1

Comentários

comentários