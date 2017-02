Final de semana violento em Parintins

Com uma facada que atingiu o coração, o jovem Ezequiel da Silva de Melo, 17, foi assassinado nas proximidades de sua residência na conhecida Rua Larga do Bairro União, próximo a Casa de Show Companhia do Forró. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 13. Ainda nessa madrugada, o jovem Thiego Andrade da Silva, 21, foi atingido com quatro facadas em um bar no Centro da cidade e se encontra internado no Hospital Jofre Cohen.

Assassinato

De acordo com o técnico em necropsia Benedito Pimentel, “hemorragia interna ocasionado por uma perfuração no coração”, foi a causa mortis do Ezequiel.

As investigações da Polícia Civil apontaram Patrick Igor de Souza Costa, 19, como o autor do crime. “De início o Frank Pereira conhecido como Morceguinho primo de Patrick, tinha assumido o ato do crime, afirmando ter aplicado uma facada na vítima. Mais as investigações da PC descobriram que ele mentiu, e que assumiu que tinha dito que matou, para livrar a pele de Patrick, que é seu primo”, explicou o investigador Erisson Coelho.

Várias pessoas relataram que viram o Patrick matando o jovem. Outra versão é que “a mãe de Patrick que tinha pedido ao Morceguinho para ele assumir o crime, pois Patrick tem um filho pequeno”, comentou Erisson Coelho.

Erisson acrescentou ainda que “o tio da vítima estava próximo ao local do crime, e correu quando soube que tinham furado seu sobrinho para ajudá-lo. O tio do Ezequiel relatou que o sobrinho antes de morrer, disse que e o Patrick lhe havia furado.

Sobre as razões do crime, a Polícia Civil ainda continua as investigações.

A Tentativa de Homicídio

Um menor de 17 anos foi quem tentou contra a vida de Thiego Andrade, 21, em um bar no Centro da cidade, ao desferir quatro estocadas no jovem, acertando peito, cabeça e braços.

Segundo a tia da vítima, Eugeane Silva, “o menor estava acompanhado de duas pessoas e acertaram meu sobrinho quando ele ia ao banheiro do bar”.

A tia registrou Boletim de Ocorrência na 3¤ DIP. O menor permanece apreendido na Delegacia e a vítima no Hospital Jofre Cohen, e está fora de perigo.

