Final da Taça Guanabara terá as duas torcidas

Torcidas de Fluminense e Flamengo poderão acompanhar o clássico (Montagem de divulgação)

A decisão saiu! No início da tarde desta sexta-feira, o desembargador Gilberto Clovis Farias Matos, da 15ª Câmara Cível, foi o sorteado para analisar o recurso de Flamengo, Fluminense e Ferj contra a decisão do juiz Guilherme Schilling que determina torcida unica nos clássicos cariocas.

Os representantes dos clubes e da federação se reuniram com assessores do desembargador que concedeu uma liminar autorizando a partida com torcida mista.

Os clubes agora, correm para iniciar a venda de ingressos, mas o desembargador responsável por derrubar a liminar anterior já garantiu que a venda será permitida, mesmo sendo iniciada fora do prazo determinado no Estatuto do Torcedor.

Mesmo depois de terem pedido para jogar com portões fechados e terem tal pedido acatado pelo TJD, os clubes seguiam aguardando julgamento dos recursos. No fim da tarde, tais ações foram acatadas.

Neste domingo, Flamengo e Fluminense fazem a final da Taça Guanabara, às 16h, com as duas torcidas presentes no estádio Nilton Santos. No entanto, Carlos Eduardo Pereira, presidente do Botafogo, já havia dito que o clube iria recorrer caso houvesse uma nova definição da Justiça em relação à torcida única.

O Alvinegro não pretende permitir a entrada da torcida do Flamengo no Engenhão e afirmou que só aceitaria que a partida fosse realizada no estádio, caso houvesse apenas a torcida do Fluminense.

ODIA/RJ

