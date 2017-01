Fifa confirma participação de 48 seleções a partir da Copa do Mundo de 2026

O Conselho da Fifa oficializou nesta terça-feira o aumento no número de participantes na Copa do Mundo. A partir de 2026, o principal torneio de seleções do planeta deixará de ter as atuais 32 equipes nacionais para receber 48 times. A medida foi aprovada de forma unânime em reunião realizada na sede da entidade, em Zurique, na Suíça.

A mudança era uma antiga promessa de Gianni Infantino. Foi com o aumento na participação de seleções que o atual presidente conseguiu vencer o xeque do Bahrein Salman bin Ebrahim al-Khalifa, seu principal rival no pleito de fevereiro do ano passado.

Esta foi a primeira vez desde a Copa do Mundo 1998 que mudanças foram feitas no sistema de disputa do torneio. As 48 seleções serão divididas em 16 grupos de três equipes, sendo que as duas melhores colocadas avançarão para a disputa das fases eliminatórias.

O tempo de disputa da Copa do Mundo continuará sendo de 32 dias, mas o número de jogos disputados no período passará de 64 para 80. As partidas ocorrerão em 12 estádios. E a cobrança de pênaltis definirá os classificados nas três primeiras etapas de eliminatórias. As prorrogações só serão jogadas nas semifinais e final.

Gazeta Press

Comentários

comentários