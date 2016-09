Muitas pessoas desceram na tarde de hoje para a praia da maresia em mais uma edição do festival de verão que teve início com jogos de areia, e muita música eletrônica ao comando do Dj WSP.

As secretarias municipais estão integradas na realização do evento. A equipe do DEMUT trabalha para garantir a segurança de condutores e pedestres nas rampas de acesso da praia. Assim como a SEDEMA e SEMOSP que estão cuidando da parte de limpeza e cuidado com o ambiente. A SETUR está responsável pela coordenação do evento. E as demais secretarias empenhadas para o êxito da festa.

A marinha está garantindo a segurança dos banhistas.

Espaços foram demarcados para barracas de vendedores ambulantes que tem a oportunidade e garantia de renda. Tudo isso você pode conferir de perto. Ainda tem muitas atrações até as 04 da manhã e mais um dia de festa.

Demarcada área para banhista no Festival de Verão de Maués



Visando a segurança de pessoas que frequentam a praia da Maresia a equipe da COMDEC, realizou ainda na manhã de hoje a demarcação de área de banhistas com sinalização através de bóias brancas.

Na área não é permitida a atracação de embarcações devido o risco de acidentes. A demarcação ficará permanente durante toda Temporada de Verão.

ASCOM/MAUÉS