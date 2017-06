Festa vermelha no Tupizão

Jogadores, torcedores e diretores do boi Garantido fizeram a festa no estádio Tupi Cantanhede na tarde de domingo, 18. Com gritos de “O Campeão Voltou”, os batuqueiros e artistas de alegorias comemoraram a vitória contra os ‘Caprichosos’ e sagram-se campeão do Desafio das Cores e bicampeão solidário.

Nos confrontos da manhã, deu Caprichoso no vôlei de areia e no futevôlei. Com o Tupizão lotado, as equipes de Batucada e Marujada entraram em campo e empataram em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, com a Batucada vencendo nas penalidades pelo placar de 3 a 2. Na partida principal, os artistas da Baixa venceram a partida por 2 a 1, com gols de Pedrinho e Alessandro. “Me sinto muito feliz por ter feito o gol da vitória e poder ter dado um pouco de alegria a essa galera vermelha e branca que compareceu ao estádio para apoiar o nosso time e a todos nós que durante três meses nos doamos trabalhando dentro dos galpões”, disse o autor do gol da vitória vermelha, Alexandre Augusto.

A festa encarnada aumentou com o anúncio do bicampeonato solidário, com 332 alimentos recolhidos contra 297 do Caprichoso. “Agradeço a nação vermelha e branca e a galera do ‘contrário’ por ter atendido nosso chamado. Apesar de termos sido novamente campeão, quem ganha são os irmãos ribeirinhos que precisam de ajuda nesse momento”, destacou o tripa do Garantido e um dos responsáveis do evento, Denildo Piçanã.

O prefeito em exercício Tony Medeiros que participou do evento, jogando pelo Garantido parabenizou a iniciativa dos artistas e afirmou que “a Prefeitura sempre estará presente em qualquer atividade que possa beneficiar o nosso povo e dentro de uma rivalidade de cores, o importante é a iniciativa cidadã de Garantido e Caprichoso em se propor ajudar aqueles que mais necessitam nesse momento. Portanto, parabéns Caprichoso, parabéns Garantido pela iniciativa solidária”.



Kedson Silva/JI

Comentários

comentários