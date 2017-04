Feras do Motocross na pista nesse domingo em Parintins

Será realizado na tarde de domingo, 30, no Circuito Cross Novo Paraíso, localizado na Estrada Eduardo Braga (atrás da Ufam), a 4ª edição do Fest Cross Parintins. O evento será realizado pela Prefeitura Municipal em parceria com a Parintins Cross e FEMOAM (Federação de Motociclismo do Amazonas).

O público pode esperar muitas manobras de aproximadamente trinta feras do Motocross vindas de Manaus, Itacoatiara, Pará e Maués, além dos parintinenses buscarão os troféus de campeão e a premiação de R$ 5 Mil, nas categorias: importada livre, nacional livre, intermediária e novatos.

Amaúri Rodrigues, um dos coordenadores do evento, convida toda a população parintinense para prestigiar esse grande evento que reunirá os melhores pilotos da região, em uma competição de alto nível. Amaúri lembra que “lugar de correr é na pista. Valorize a vida, use capacete”.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação

