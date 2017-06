Feira de Alimentos Orgânicos é desafio aos produtores

A programação da Feira de Alimentos Orgânicos, anunciada para este sábado, 03, na Praça Eduardo Ribeiro pela ONG Teia de Educação Socioambiental e Interação em Agrofloresta, TEIA, em adesão à programação estadual da Semana Nacional de Alimentos Orgânicos, se constitui verdadeiro desafio e uma proposta inovadora aos produtores rurais e urbanos de Parintins.

Ativistas da TEIA estão em plena mobilização de produtores e produtoras de alimentos orgânicos para esta versão da Feira de Quintais, realizada todos os meses desde novembro do ano passado.

“Queremos a participação dos produtores que ainda resistem ao uso de veneno para produzir alimentos”, afirmam os ativistas. Outra proposta é abrir o debate em relação ao uso dos agrotóxicos, em detrimento dos recursos naturais de combate às ameaças à produção agrícola. “Diante das realidades vividas no Brasil, um dos maiores consumidores de veneno trazido pelos agrotóxicos, só temos um caminho: desafiar os produtores a zelar pela vida e colocar menos veneno em nossas mesas, até reduzirmos a zero o uso do que a indústria chama de ‘defensivos'”, comenta a educadora Fátima Guedes, criadora da TEIA.

A Semana Nacional de Alimentos Orgânicos foi aberta domingo, 28, e se estende até 04 de junho. Em Parintins acontece panfletagem em vários pontos da cidade na tarde de sexta-feira, 02, e a Feira de Quintais com Produtos Orgânicos na manhã do dia 03, na Praça Eduardo Ribeiro. Durante a feira haverá roda de saberes sobre o tema “Você é também parte dessa Rede! Ajude a garantir a qualidade orgânica!”, adotada no Amazonas nesta semana de atividades em vários municípios do interior, além da Capital do Estado.

Jornal Plantão Popular

Texto e foto: Floriano Lins

Comentários

comentários