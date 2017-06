Feira da agricultura familiar ganha espaço na Praça dos Bois

Começou a ser montado na Praça dos Bois o novo espaço para abrigar provisoriamente os agricultores familiares no projeto “Vem pra feira”. São cinco tendas conquistadas pela Prefeitura de Parintins e Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) junto ao Governo do Estado do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS). Numa articulação política do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros, a ADS destinou a Parintins toda a estrutura da feira, além de expositores, mesas, cadeiras e fardamento.

De acordo com o secretário Edy Albuquerque, a Prefeitura está buscando uma área definitiva onde ficará montado o espaço para o agricultor familiar. Os técnicos da ADS estarão neste sábado em Parintins para acompanhar o andamento do projeto que é pioneiro e será colocado em prática na parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. A finalidade é buscar o ordenamento das feiras da cidade, oferendo ao produtor a possibilidade de comercializar seu produto em local amplo e de fácil acesso.

Produtores da agricultura familiar que trazem da zona rural farinha, beiju, tapioca, tucupi, banana, peixe e hortaliças serão alocados no novo espaço, ao lado do Circuito Escorpião. O diferencial para o consumidor ao adquirir produtos regionais é que eles são livres de agrotóxicos, o que agrega valor e torna a alimentação mais saudável.

Edy Albuquerque informa que por se tratar de um espaço para os agricultores familiares, a nova feira vai funcionar às sextas-feiras, sábados e domingos. A princípio a Feira do Produtor da Boulevard 14 de Maio será mantida, onde os revendedores poderão continuar comercializando seus produtos. “Os agricultores familiares que vem da zona rural foram convidados a participar da nova feira porque ela tem a finalidade de atender aqueles que produzem nas comunidades e no final de semana trazem a produção para vender na cidade”, explica. O projeto da Prefeitura é no futuro organizar feiras desse porte nos bairros da cidade para atender toda a população.

Peta Cid/SEMPA

Parintins recebe melhorias na infraestrutura para Festival Folclórico

Recuperação das ruas e obras abandonadas, aeroporto reaberto, melhorias no sistema de iluminação e embelezamento da cidade são alguns serviços que acontecem em Parintins para a maior festa folclórica do Amazonas, o Festival dos Bumbás Caprichoso e Garantido.

Os trabalhos acontecem desde o início do ano, mas foram intensificados nas últimas semanas, quando várias equipes de trabalho da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) da Prefeitura de Parintins atuam em diversos bairros da cidade e área central, com os serviços de recuperação e pintura de meio-fio e operação tapa-buraco. Todas as ações seguem determinação do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros.

Áreas críticas, como a estrada da comunidade suburbana Aninga, via que liga a cidade até um dos pontos turísticos da Ilha, o Balneário Cantagalo, recebe a operação tapa-buraco desde a semana passada. Outro ponto turístico de Parintins, a Praça Cristo Redentor, localizada na orla da cidade, será reinaugurada no dia 24 de junho, depois de passar anos em total abandono.

Interditado desde o mês de outubro do ano passado, o Aeroporto Júlio Belém passa a operar em horário diurno, após o município cumprir as exigências solicitadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), dentre elas o trabalho de aterro controlado feito na lixeira. No setor de iluminação pública, mais de 2.500 lâmpadas foram trocadas em diversos bairros de Parintins.

De acordo com secretário de obras do município, Mateus Assayag, são trabalhos executados com recursos próprios que não visam somente a festa dos bois. “Quando assumimos a pasta, a cidade estava e total abandono. Hoje esse cenário mudou, quando diariamente temos o compromisso de promover serviços essenciais. Falta praticamente um mês para o festival, mas as obras que são realizadas em Parintins não atendem somente as necessidades da festa folclórica, mas sim da população em geral”, assegura.

Parintins inicia campanha para doação de sangue para o Festival

Com o tema “Capricho doando para Garantir a Vida”, a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde e Banco de Sangue, realiza de 12 a 23 de junho, campanha de doação de sangue para suprir a demanda do Festival 2017. A programação tem como meta conseguir pelo menos 100 bolsas de sangue.

A partir desta segunda-feira (05) um vídeo promocional e spot de rádio começam a ser veiculados chamando a população para participar. De acordo com a diretora do banco de sangue, Eliana Castro, é fundamental que os voluntários compareçam e que também o chamado se faz necessário a novos doadores por conta das eventuais necessidades do líquido nos hospitais. “Precisamos estar preparados. O Festival movimenta um grande número de pessoas entre parintinenses e visitantes, e sempre há demanda por sangue nas unidades. Quem puder ajudar estaremos esperando com muita expectativa”, disse Eliana.

Ela destaca ainda que os participantes terão direito a um lanche diferenciado com frutas, sucos, iogurtes e outros alimentos.

SECOM

Comentários

comentários