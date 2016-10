A direção do Hotel Amazon River comunica o cancelamento do show de humor da dupla Paçoca e Fubá que seria realizado neste sábado, 8 de Outubro. O cancelamento ocorre em virtude do fechamento do aeroporto de Parintins. Agradecemos a compreensão de todos.

