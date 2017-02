Favorita, Viradouro levantou o público

A Viradouro levantou a Sapucaí e é uma das favoritas para voltar ao grupo Especial – Intérprete histórico do carnaval carioca, Dominguinhos do Estácio foi homenageado no desfile (Daniel Castelo Branco/ Agência O Dia)

Livre, com um enredo leve, a Viradouro, uma das três escolas de NIterói no Grupo de Acesso terceira a desfilar na noite de sexta-feira, foi a primeira a levantar o público na Sapucaí. Com o enredo e todo menino é um rei, inspirado na canção de Nelson Rufino e Zé Luiz, imortalizada na voz do saudoso sambista Roberto Ribeiro, o carnavalesco Jorge Luiz Silveira relembrou o imaginário infantil de cada um. Colorida e com um samba fácil, a escola teve a bateria de mestre Maurão variando nas paradinhas e nas bossas.

No carro abre-alas, representado o menino-rei, o puxador de samba há mais tempo em atividade, Dominguinhos do Estácio, foi homenageado. Com a Viradouro, ele defendeu o samba-enredo que deu o único título para a vermelha e branco de Niterói, em 1997, com o enredo ‘Treva! Luz! A Explosão do Universo’, de Joasinho Trinta. Quem deu o tom do enredo, porém, foi o puxador Zé Paulo Sierra.Ele mudou de figurino várias vezes, e como um moleque, cantou sem camisa próximo ao público. Personagens do imagináio infaltil também estavam no desfile da escola, como Mário Brother, Playmobils, soldadinhos de chumbo e super-heróis, como Thor e Capitão América. O terceiro carro, a reprodução de um batmóvel foi dos destaques do primeiro dia de desfiles. A escola é apontada como uma das candidatas ao titulo. No fim, componentes entoaram o canto ‘a campeã voltou’ na dispersão.

“Foi uma emoção muito grande. Deu para sentir que a escola passou muito bem. O público gostou, respondeu e passou isso para gente na avenida. Estou otimista”, disse mestre Maurão, comandante da bateria.

ODIA/RJ

Comentários

comentários