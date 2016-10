Fantástico mostra desvios nos governos Omar e Melo, aliados de Marcelo Ramos

Marcelo Ramos é o candidato do ex-Governador Omar Aziz (PSD) e do atual, José Melo (PROS)

O programa Fantástico levou ao ar neste domingo uma reportagem especial sobre a Operação Maus Caminhos, deflagrada pela Polícia Federal. A matéria mostrou desvios de dinheiro público na saúde durante os governos Omar Aziz e José Melo e que já somam mais de R$ 110 de milhões. A exibição da reportagem caiu como como uma bomba sobre a candidatura de Marcelo Ramos para a Prefeitura de Manaus, já que ele é apoiado exatamente por Omar e Melo.

A organização criminosa investigada utilizava uma entidade social sem fins lucrativos identificada como Instituto Novos Caminhos para fugir dos procedimentos licitatórios regulares e permitir a contratação direta de empresas prestadoras de serviços de saúde. Somente nos últimos dois anos, o INC recebeu R$ 220 milhões do governo estadual. O montante representa quase 25% do total de recursos do Fundo Estadual de Saúde do Amazonas.

De acordo com a reportagem, o Governo do Estado do Amazonas não quis se manifestar, envergonhando toda a população amazonense. O programa mostrou casos como o de Dona Tereza, que tenta fazer uma cirurgia no joelho há algum tempo, sem sucesso. Com uma câmera escondida, a atendente do Hospital Getúlio Vagas diz que há mais de 1.300 cirurgias na fila.

De acordo com a PF, o dinheiro desviado proporcionava aos alvos investigados uma vida de ostentação e possibilitava a aquisição de bens móveis e imóveis de alto padrão, como mansões, veículos importados de luxo e até mesmo um avião a jato e até um helicóptero.

Desde o início da campanha, Marcelo vem tentando esconder o apoio de José Melo. Entretanto, ele não consegue explicar porque o partido do governador, o PROS, está em sua coligação.

Durante a semana, aliados do governador e de Marcelo tentaram virar o jogo dizendo que a reportagem era sobre a Prefeitura de Manaus. Porém, o programa citou várias vezes apenas o governo do Estado. Ficou provada mais uma mentira.

