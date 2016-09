Há oito dias para as eleições, o candidato a reeleição prefeito Pe. Carlos, consolida a campanha com apoios de lideranças, locais, regionais e nacionais. Nesta sexta-feira (23) o ex-presidente Lula enviou vídeo apoiando a candidatura do prefeito que faz parte das fileiras petistas.

Em sua mensagem Lula afirma que é preciso acreditar nos sonhos para construir um Brasil melhor. “Nestas eleições municipais é muito importante escolher bem quem vai governar sua cidade. É preciso votar em alguém que vai olhar com mais carinho para quem mais precisa. Esta é a marca do PT”, disse o ex-presidente.

Quando Presidente recebeu várias vezes o prefeito Pe. Carlos em Brasília abrindo portas para a administração municipal. “Em 2012, ele me apoiou, em 2016 ele volta para nos apoiar acreditando que nós conseguimos fazer o dever de casa. Me sinto honrado com o apoio do Presidente Lula que para mim é um líder internacional”, disse Góes.

Ele ressaltou também o apoio das lideranças locais Humberto Michiles e Carlos Esteves que pela primeira vez na história política de Maués subiram no mesmo palanque para apoiar Padre Carlos.

Góes, também conseguiu obter o apoio do Deputado Federal, Silas Câmara que é candidato a prefeito de Manaus, os deputados Sinésio Campos, José Ricardo que também é candidato a prefeito de Manaus e da Senadora Vanessa Grazziotin.

“A nossa campanha é uma crescente, conseguimos reunir essas lideranças, mais o nosso maior apoio vem do povo da cidade e do interior”, ressaltou.

Padre Carlos cumpre os últimos dias de campanha realizando caminhadas na cidade e comícios na zona rural.

Divulgação JI