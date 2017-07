Ex-presidente do Caprichoso, César Oliveira, falece e deixa nação azul e branca de luto

César Oliveira foi o décimo presidente da Associação Boi Caprichoso, de 2003 a 2005.

O prefeito Bi Garcia e seu vice Tony Medeiros, apresentaram nota de pesar pela perda de César.

Nota de Pesar

A Prefeitura Municipal de Parintins, em nome do prefeito Bi Garcia, do vice-prefeito Tony Medeiros, externa o profundo pesar aos familiares do ex-presidente do Boi Caprichoso, César Oliveira, que faleceu nesta madrugada em Manaus. A morte de César é uma grande perda para a família azul e branca que reconhece o trabalho exercido com amor e paixão à frente da Associação Cultura Boi-bumbá Caprichoso.

O destino reservou para sua partida o momento em que o palco está iluminado para o espetáculo que ele tantas vezes ajudou a construir. Parintins lembrará com orgulho desse parintinense que deixou seu nome marcado como incentivador da cultura popular. César Oliveira não morreu, pois pessoas especiais como ele jamais morrem. Apenas despediu-se desse plano. Que Deus possa confortar seus familiares na certeza de que ele cumpriu o seu papel neste mundo. Descanse em paz, César Oliveira.

Parintins, 02 de julho de 2017

Frank Luiz da Cunha Garcia Prefeito Municipal

João Wellington de Medeiros Cursino Vice-Prefeito

A folclorista e amante do Boi Caprichoso, que ajudou na administração de Cesar Oliveira, deixou esta mensagem na sua página do facebbok:

César Oliveira Filho, décimo presidente da Associação Cultural Boi Bumba Caprichoso, nos anos de 2003 a 2005, viajou à morada eterna.

Chegou seu momento de descanso.

César era de família de grande herança cultural na tradição bovina_ CAPRICHOSO.

COMO bom Caprichoso exerceu vários cargos com alguns presidentes.

Deixou seu nome gravado nas páginas AZUIS.

Seus familiares, diante da perda choram e tentam experimentar a difícil arte da separação.

Após anos com ele vêem – se hoje diante de Deus que veio busca – Lo.

Amigos se despedem. A família chora. Braços que se abraçam em gesto de comunhão, mãos que se tocam num gesto de ” meus Pesames”.

Obrigada SENHOR por ter deixado César conviver conosco por esse tempo.

César foi meu aluno . Muito bom aluno.

É tempo de chorar. É tempo de lembrar sua vida entre nós, assim o revivemos na saudade com calida ternura, aliviando a dor que nunca desaparecerá.

Vai César! Deus te tenha em sua morada eterna. Empunha a BANDEIRA AZUL E BRANCO E AO SOM DA MARUJADA SERÁS RECEBIDO No CEU PELOS AMANTES DA ARTE DO BOI BUMBA CANTANDO ESTÁ BELA TOADA DE HORACIO:

QUANDO O SOL PARAR DE BRILHAR

TRISTE LUA CANSADA SE MANDAR

SÓ FICA O CLARÃO DAS ESTRELAS

E O BOI CAPRICHOSO, VAMOS SE ALEGRAR

ALO, ALÔ, MORENA NÃO VÁ CHORAR

QUE DAQUI HÁ UM ANO

EU VOLTAREI PARA TE LEVAR.

CAPRICHOSO, E TOURO DE RAÇA

DOU FÉ VERDADE É BRINQUEDO DA LUA

ELE VEM CONTENTE BRINCANDO

BRINCANDO E DANÇANDO NO MEIO DA RUA

ALÔ, ALÔ, MORENA NÃO VÁ CHORAR

QUE DAQUI HÁ UM ANO

COM TODA CERTEZA ELE VAI VOLTAR..

DESCANSA EM PAZ! CÉSAR.

