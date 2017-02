Ex-prefeito Alexandre da Carbrás tem prestação de contas reprovada pelo TCE

A não comprovação de execução, do contrato de serviços de emergência que deveria ter sido realizado no lixão de Parintins, foi uma das principais irregularidades que levaram o colegiado a desaprovar a prestação de contas do ex-prefeito do município de Parintins Carlos Alexandre Ferreira da Silva, referente ao exercício de 2013.

De acordo com o relator do processo, conselheiro Érico Desterro, o gestor também cometeu impropriedades como a falta de relatório de controle interno da prefeitura e o atraso na remessa de dados, pelo Sistema Auditor de Contas Públicas (ACP), por oito meses (abril a dezembro, 2013). Pelas irregularidades foram aplicadas multas e glosa que ultrapassam R$ 1,3 milhão. O gestor ainda pode recorrer da decisão.

Fonte: TCE/AM

Postado pro Carlos Frazão/JI

