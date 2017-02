“Eu preciso que vocês me ajudem a acertar”, diz Nêga

Após o encerramento da Cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Parintins, em entrevista, a vereadora Maria Alencar, Nêga, (PSD) pede apoio do povo parintinense na luta por dias melhores para a sua cidade e para seu povo em seu mandato no legislativo. “Eu preciso que vocês me ajudem a acertar”, manifesta Nêga ao povo da Ilha.

Entusiasmada, Maria Alencar comenta que carrega consigo as palavras ditas pelo senador Omar Aziz: trabalhe muito e erre pouco”. “É dessa forma e com a graça de Deus, que honrarei o cargo a que me foi outorgado pelo povo de Parintins. Desde o dia 2 de outubro estou trabalhando em busca de dias melhores para a nossa cidade e para o nosso povo”.

Reforçando suas palavras, a vereadora, comentou que “verás que uma filha tua, jamais fugirá à luta. Nessas palavras, venho humildemente pedir ajuda ao meu povo para fazermos juntos um trabalho digno, honesto e transparente. Eu preciso de vocês!”.

Alencar reafirma que “como funcionária do povo, eu preciso que vocês me ajudem a acertar, a contribuir de forma positiva com o fortalecimento econômico e social do nosso amado Município”.

