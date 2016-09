Devido o descaso com o povo e o abandono da cidade, nossos eleitores andam desacreditado da política, mas estou carregando a bandeira do novo, a bandeira da esperança”, diz Marcus Cursino, candidato a vereador pela Coligação “Parintins para todos” com o número 12012.

Cursino manifesta “vamos votar em quem realmente acreditamos, em quem tem propostas, naqueles candidatos que você acredita que pode fazer o diferencial, para que o velho jeito de fazer política não tire a oportunidade e a esperança do nosso povo por dias melhores”.

Política diferenciada

Formado em Engenharia Florestal e professor do Ifam desde 2010, o candidato destaca que “na verdade desde os meus 15 anos eu gosto da política, mas a política como ela deve ser de verdade, voltada para melhorar a vida das pessoas e eu acredito nessa política como o diferencial na vida da população por isso lançei o meu nome como candidato a vereador”.

Papel do vereador

O professor ressalta que em suas caminhadas se depara com uma cidade no escuro, sem iluminação pública, nos hospitais e postos de saúde não há médicos nem medicamentos. “O vereador ele é o fiscal, é ele que tem que lutar pelo povo. Por entender que eu posso contribuir dessa maneira, fiscalizando, propondo leis, propondo ações junto ao executivo é que propôs meu nome a avaliação popular”.

Segundo ele, “o vereador tem que sair da tribuna da Câmara e ir nos Postos de Saúde para ver se tem médicos e medicamentos para a população. Visitas as escolas e verificar se tem merenda e transporte escolar para os alunos. Andar nas ruas e falar com a população e saber quais as dificuldades, porque são eles que estão sofrendo, são eles que sabem onde o calo aperta. No nosso mandato vamos manter diálogo direto com a população e representar de verdade o povo na Câmara Municipal”, reafirmou.

Propostas

O Candidato do PDT afirma que a sua principal bandeira será atender com seriedade a juventude, sendo que o projeto do primeiro emprego aos jovens e a realização do Concurso Público já no primeiro ano de governo, assim como reformular o plano de cargo, carreira e salário do funcionalismo público como um todo serão algumas de suas lutas. “Temos uma gama de bandeiras que temos para defender, mas esses pontos serão os pontos chaves caso seja eleito”.

Apoio a Messias Cursino



O Engenheiro Florestal exalta que “eu apoio o Messias por entender que ele e o Juscelino podem fazer o diferencial. Eles são os únicos candidatos que tem suas propostas registradas em Cartório. Isso significa que se eles vencerem a eleição e não fizerem o que proporam na campanha, qualquer cidadão pode pedir a cassação de mandato por estelionato eleitoral. Assim, eles demonstram compromisso de trabalhar por uma Parintins para todos”.

Kedson Silva/JI