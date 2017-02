Estrutura da saúde pronta para o Carnailha e Carnaboi de Parintins

A estrutura de saúde da Prefeitura de Parintins está pronta para o tríduo carnavalesco do Carnailha e Carnaboi no domingo, segunda e terça-feira. Uma sala para casos de emergência por médico, enfermeiros e técnicos de enfermagem está sendo montada no Bumbódromo para atendimento diversos composta. Uma nova ambulância entregue pelo prefeito Bi Garcia ficará permanentemente no Bumbódromo para atender as possíveis demandas.

Segundo Ronaldo Cardoso Gonçalves, secretário de saúde, as equipes dos hospitais também serão reforçadas no período. Ronaldo informa que o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros determinarão atenção de todos os segmentos da administração para proporcionar maior segurança aos brincantes do Carnailha e Carnaboi.

Cardoso destacou que um amplo planejamento foi feito para prover saúde a todos que forem precisar algum atendimento no período festivo. “Ao todo serão mais de 50 profissionais escalados só para o Bumbódromo e entorno. Em termos de saúde, o parintinenses e visitante terá o melhor”, garantiu o secretário.

Secretário Ronaldo comemorou também o sucesso da campanha de doação de sangue feita pela Secretaria de Saúde e convidou a todos para prestigiar o bloco “Tarja Preta” do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) que desfilará na terça-feira.

