“ESTRELA DE NAZARÉ” COLIDIU COM BARRANCO

A lancha deixou Parintins (369 quilômetros de Manaus) às seis horas da manhã e estava com a lotação completa:67 passageiros

Parintins (AM) – As fotos feitas pelo jornalista Glauber Gonçalves, que estava na viagem, mostra os passageiros já fora da embarcação.

O acidente aconteceu por volta das 13 horas logo acima do município de Itacoatiara.

A lancha “Estrela de Nazaré” deixou Parintins (369 quilômetros de Manaus) às seis horas da manhã e estava com a lotação completa:67 passageiros.

Segundo passageiros, o comandante pode ter dormido e provocado a colisão.

Depois do impacto a lancha ameaçou adernar e os passageiros foram socorridos por uma balsa que passava no momento do acidente.

Depois a embarcação seguiu viagem para Manaus onde chegou por volta das 16 horas.

“Foi um momento de muito pânico, ficamos todos apreensivos e muitas pessoas se desesperaram, mas graças a Deus não aconteceu nada grave, ninguém ficou ferido”, afirmou o jornalista Glauber Gonçalves.

