“Nesses três anos e nove meses a população ficou esquecida e a cidade abandonada. Hoje, esse anseio da população por novos nomes na Câmara Municipal de Parintins me levaram a pôr meu nome como candidato a vereador nas eleições de 2 de outubro”, destacou o jovem empresário Leleco Brelaz, 22.

Leleco Brelaz assegura que “em cada caminhada, em cada visita, ouço o apelo da população pela renovação. Estou preparado e acima de tudo comprometido a lutar pelo povo de Parintins”.

De acordo com Leleco, “a política da nossa cidade precisa urgente voltar a ser utilizada para fazer o bem a população, e isso acontece quando se tem um mandato aberto a serviço das necessidades do povo”.

Para o candidato do PRP, “a renovação é essencial para que tenhamos o fortalecimento da nossa democracia e da política. Essa nova Câmara tem que passar pelas mãos dos jovens, não por ser jovens, mas por ter novas idéias, novos caminhos. Nossa Câmara tem que buscar uma nova maneira de se fazer política, mas uma política que beneficie o povo”.

Projetos

Brelaz pontua que se eleito for, promete defender os interesses da juventude e junto com o prefeito buscar soluções para os problemas da saúde, educação, esporte e da cultura. “Prometo trabalhar muito e essas serão minhas principais bandeiras de luta, me tornando digno de ter representado o meu povo”, exaltou.

Apoio a Bi Garcia



O jovem empresário enaltece que “Eu apoio o Bi Garcia (PSDB) porque ele sabe o caminho para Parintins voltar a avançar. Se hoje sou candidato também foi porque o Bi me pediu, e me disse que eu tinha potencial, me mostrando que eu como vereador podia contribuir com o desenvolvimento da cidade”.

Caminhada



Ele comenta que se sente muito feliz e as vezes até emocionado por sua campanha está sendo bem aceita. “Por onde caminho de casa em casa, meu nome está sendo bem visto. O povo clama por renovação, por pessoas que realmente tem compromisso com o povo. Por isso no dia 2 de outubro vote para vereador, Leleco Brelaz 44044 e Bi Garcia 45.

Kedson Silva/JI